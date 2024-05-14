بعد ضبط 12 هاتف أيفون في المطار.. اعرف الأغراض الشخصية المعفاة من الجمارك

نجحت مصلحة الجمارك في مطار برج العرب في ضبط 12 هاتف آيفون مهرب بصحبة راكبة قادمة من دبي إلى القاهرة، وكانت تُخبئ الهواتف داخل ملابسها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وقدرت القيمة الجمركية 483 ألف جنيه، وتقدر التعويضات المستحقة بمثلي القيمة للأغراض الجمركية بحوالى 966 ألف جنيه.

اعرف الأغراض المسموح بحملها في المطار

تستعرض «الوطن» الأغراض الشخصية المسموح حملها للراكب القادم من الخارج دون تحصيل جمارك عليها وفق المعلن من منشورات صادرة عن مصلحة الجمارك، وهي أن يسمح للشخص بحمل الأغراض الشخصية مثل هاتف محمول وحيد أو اثنين على أقصى تقدير، شرط أن يكونا خارج الكرتونة الخاصة بهما، وكذلك النظارات والساعات حاجة واحدة من كل نوع أيضًا.

الأغراض الشخصية يسمح بقطعة واحدة

ووفق إرشادات مصلحة الجمارك أن السائح والمصري القادم من بلاد الهجرة يسمح له بحمل عدد من الأغراض الشخصية وهي قطعة واحدة مثل آلات تصوير وآلات كاتبة أو حاسبة أو أجهزة راديو أو تسجيل أو فيديو أو نظارات مسرحية، وغير ذلك مما تستعمله هذه الفئة عادة في رحلاتها سواء كانت جديدة أو مستعملة.

الذهب والمجوهرات المسموح بدخله البلاد

ويسمح للمواطن المصري القادم من خارج البلاد حمل الذهب والمجوهرات وفق مبادرة «الذهب زيرو جمارك» بشرط إثباتها على جواز السفر طوال مدة عمل تلك المبادرة وعند انتهاء المبادرة يتوقف السماح بدخول الجمارك دون سداد المستحقات الجمركية.

وشرحت لائحة الجمارك تفاصيل الدخول بالمجوهرات الشخصية ويكتفى بقيدها في جواز السفر للمطابقة عند المغادرة، أو تحرير إقرار نموذج 93 ك.م من صورتين، وتسلم للسائح صورة منه مختومة بختم الجمرك لتقديمها عند مغادرة البلاد، وإبقاء هذه الأشياء في البلاد وعدم إعادة تصديرها يعتبر تهريبا جمركيا يعاقب عليه القانون.