تراجع جديد في أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الأحد

شهد سعر الريال السعودي اليوم الأحد 12-5-2024، حالة من التراجع بختام التعاملات المسائية في البنوك، مقارنة بآخر تحديث له، حيث بلغ السعر منذ ساعتين تقريبا نحو 12.63 جنيه للبيع، و12.60 جنيه للشراء، ليسجل الآن سعر الريال السعودي في البنك المركزي نحو 12.60 جنيه للبيع، و12.55 جنيه للشراء.

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية سعر صرف الريال السعودي في عدد من البنوك الرسمية، بحسب آخر تحديثات أعلنها عدد من مواقع البنوك المصرية عبر الإنترنت.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي خلال نهاية التعاملات المسائية أمام الجنيه المصري نحو 12.60 جنيه للبيع، و12.55 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الريال اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 12.60 جنيه للبيع، و12.55 جنيه للشراء.

ووصل سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك مصر، خلال ختام التعاملات 12.64 جنيه للبيع و12.62 جنيه للشراء.

استقرار سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وحقق سعر الريال السعودي اليوم في ختام التعاملات المسائية في البنك التجاري الدولي CIB نحو 12.60 جنيه للبيع و12.51 جنيه للشراء.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الأحد 12-5- 2024 في بنك الإسكندرية 12.62 جنيه للبيع، و12.57 جنيه للشراء.

سجل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي اليوم نحو 12.62 جنيه للبيع، و12.59 جنيه للشراء.

أما عن سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي فبلغ 12.67 جنيه للبيع و12.64 جنيه للشراء.