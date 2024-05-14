تعرف على حدود السحب لبطاقات «الأهلي المصري» خارج مصر

وجه البنك المركزي المصري، البنوك المصرية لفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، الفترة الماضية، من أجل تعزيز استقرار سوق الصرف المحلي، ونشر البنك الأهلي المصري الحكومي على موقعه الإلكتروني حدود السحب النقدي والمشتريات للبطاقات الائتمانية خارج مصر.

ونرصد في السطور التالية الحد الأقصى للاستخدام وحدود السحب والمشتريات داخل وخارج مصر، بحسب الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.

الحد الأقصى لاستخدام البطاقات

- الحد الأقصى لاستخدام بطاقة فيزا كلاسيك / ماستركارد استاندرد / ماستركارد مصر للطيران، 5 آلاف جنيه.

- الحد الأقصى لاستخدام فيزا جولد / ماستركارد تيتانيوم، 25 ألف جنيه.

- الحد الأقصى لاستخدام فيزا بلاتينم / ماستركارد بلاتينم / ماستركارد، 40 ألف جنيه.

- الحد الأقصى لاستخدام ماستركارد وورلد / فيزا سيجنتشر 60 ألف جنيه.

- الحد الأقصى لاستخدام ماستركارد وورلد ايليت / فيزا انفينيت، 60 ألف جنيه.

- الحد الأقصى لاستخدام بطاقات ائتمان الشركات 60 ألف جنيه.

والعملاء حاملي بطاقات الائتمان الحاليين داخل مصر وكذلك المتواجدين خارجها والذين لم يقوموا بالتواصل مع مركز الاتصال قبل أو اثناء فترة السفر أو زيارة أقرب فرع لطلب اتاحة الحدود، يمكنهم استخدام بطاقاتهم الائتمانية بالعملة الأجنبية وفقًا و الجدول التالي أو بما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى كما يلي:

- الحد الأقصى للمشتريات لبطاقة فيزا كلاسيك / ماستركارد استاندرد / ماستركارد مصر للطيران 5 آلاف جنيه.

- الحد الأقصى للمشتريات فيزا جولد / ماستركارد تيتانيوم، 7500 جنيه.

- الحد الأقصى للمشتريات فيزا بلاتينم / ماستركارد بلاتينم / ماستركارد، 12500 جنيه.

- الحد الأقصى للمشتريات ماستركارد وورلد / فيزا سيجنتشر 20 ألف جنيه.

- الحد الأقصى للمشتريات ماستركارد وورلد ايليت / فيزا انفينيت، 20 ألف جنيه.

- الحد الأقصى للمشتريات بطاقات ائتمان الشركات 20 ألف جنيه.

حدود الاستخدام بالعملة الأجنبية لبطاقات الائتمان خلال السفر

- فيزا كلاسيك/ ماستركارد استاندرد الحد الأقصى لمبلغ المعاملة الواحدة والحد الأقصى اليومي والحد الأقصى الشهري 25 ألف جنيه، والسحب النقدي 2500 جنيه اليومي والشهري.

- فيزا الذهبية/ ماستركارد تيتانيوم، الحد الأقصى لمبلغ المعاملة الواحدة والحد الأقصى اليومي والحد الأقصى الشهري 37.5 ألف جنيه، والسحب النقدي 3500 جنيه.

- فيزا بلاتينوم / ماستركارد بلاتينوم / ماستركارد الحد الاقصى لمبلغ المعاملة الواحدة والحد الأقصى اليومي والحد الأقصى الشهري 100 ألف جنيه، والسحب النقدي 7500 جنيه.

- ماستركارد وورلد / فيزا Signature وماستركارد وورلد إيليت / فيزا Infinite الحد الأقصى لمبلغ المعاملة الواحدة، والحد الأقصى الشهري 160 ألف جنيه، والسحب النقدي 7500 جنيه.