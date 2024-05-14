بعد التحذير من مسكن شهير في الأسواق.. كيف تكتشف الدواء المغشوش؟

مع استخدام الملايين للمسكنات بشكل كبير، من أجل التغلب على الآلام، جاء تحذير رسمي صادم من هيئة الدواء، بشأن بعض الأدوية المغشوشة في الأسواق، أشهرها مسكن للألم وخافض حرارة «بارامول»، إذ حصلت «الوطن» على نسخة من التقرير الذي أفاد بسحب Paramol ped supp، في ظل عدم مطابقته التشغيلة الموضحة من قبل معامل هيئة الدواء، ليتقرر سحبه من الصيدليات.

وعلى الرغم من أن اكتشاف الأدوية المزيفة أمرا ليس سهلا، إلا أن هناك بعض المؤشرات قد تكشف الدواء المغشوش، ويجب التأكد منها قبل تناول أي دواء، بحسب «National library of medicine».

كيف تكتشف الدواء المغشوش؟

أخطاء إملائية:

الأخطاء الإملائية في اسم المنتج أو الشركة المصنعة أو المكونات الرئيسية الموجودة على ملصقات زجاجات الأدوية أو العبوات الأخرى، من أكبر الأخطاء وأكثرها وضوحًا.

مظهر الدواء:

يمكن أن يتغير حجم الدواء وشكله، وأي اختلافات مفاجئة بين العبوات يجب أن تلاحظها، اتصل بطبيبك أو الصيدلية، للتأكد من أي تغييرات.

جودة الدواء:

سيكون للحبوب الشرعية دائمًا مظهر المصنع، وإذا كانت أقراصك متشققة، أو بها طبقة فقاعية أو متفتتة، يجب أن تنتبه، يجب أيضًا اعتبار الحبوب المتعفنة التي تحتوي على مسحوق أو بلورات زائدة مغشوشة.

التعبئة والتغليف:

يجب أن تكون الأدوية التي تأتي في عبوة الشركة المصنعة الأصلية مختومة، إذا كانت مفتوحة، أو يبدو أنه تم العبث به، أو لا تبدو بالشكل الصحيح، فمن المهم مراجعة الصيدلي.

هيئة الدواء تسحب مسكن شهير من الأسواق

توفير الأدوية الآمنة أمرًا أساسيًا للصحة العامة، ما يجعل انتشار الأدوية المغشوشة يمثل تهديدا على الصحة بشكل كبير، وهو الذي يجعل هيئة الدواء تفتش بشكل مستمر، من أجل ضمان جودة الدواء وأمانها.