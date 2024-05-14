طريقة عمل المناقيش بالزعتر في خطوات بسيطة.. «زي الجاهزة»

المخبوزات من الأطعمة المنتشرة والمحبوبة، وتبدع الأمهات يوميًا في تحضير وصفات جديدة منها، خاصةً خلال فصل الصيف، الذي يعزف فيه الأطفال عن عديد من الأكلات، وتبدأ الحيرة في اختيار وصفات جديدة وسهلة لا تكلف الكثير من المجهود.

وخلال السطور التالية، نُقدّم لكِ وصفة سهلة لعمل المناقيش بالزعتر، بمكونات بسيطة على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها «على قد الإيد»، المعروض على قناة cbc sofra.

مقادير تحضير المناقيش بالزعتر

2 كوب من الدقيق الأبيض.

كوب كبير من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة خميرة الفورية.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة سكر.

كوب زيت زيتون .

نصف كوب زيت نباتي.

5 ملاعق زعتر.

خطوات عمل المناقيش بالزعتر

- الخطوة الأولى لعمل المناقيش ضعي كمية الدقيق في إناء عميق وضيفي عليها الملح والزيت، ثم أخطلي المكونات معًا، وبعدها اخلطي عليهم الخميرة والسكر وابدأي بإضافة الماء الدافئ بشكل تدريجي مع العجن باليد.

- الخطوة الثانية: اعجني المكونات معًا حتي تتشكل عجينة سهلة الاستخدام، وغطيها جيدًا وضعيها في مكان دافئ لساعة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.

- الخطوة الثالثة: حضري خلطة الزعتر وضعي الزعتر وزيت الزيتون في طبق وقلبيهم جيدًا، وشكلي العجينة على شكل أقراص دائرية ومتوسطة الحجم، واتركيها لترتاح مرة أخرى لمدة 10 دقائق.

- الخطوة الرابعة: رشي الرخامة بالدقيق وابداي بتشكيل الأقراص، وحضري صينية مدهونة بالزيت، وافرديها ووزعي كمية من الحشوة بداخلها، أدخلي الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة، حتي يصبح لونها ذهبيا.