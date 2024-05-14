عاجل.. تراجع مفاجئ 130 جنيهًا في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء

في تطور جديد ومفاجئ تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14-5-2024 بقيمة 130 جنيها في سعر جرام الذهب عيار 21، وفق آخر تحديث الآخر لمؤسسة جولد بيليون، إذ سجل نحو 3080 جنيها للبيع مقارنة بما كانت عليه الأسعار خلال التعاملات الصباحية 3110 جنيهات للبيع.

سعر جرام الذهب عيار24

تنشر الوطن سعر جرام الذهب عيار 21 وباقي الأعيرة وفق آخر تحديث كشفته مؤسسة جولد بيليون العالمية وهي كالتالي:

وتراجع سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء الآن وسجل نحو 3320 جنيها، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 3080 جنيهاً للبيع ، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء خلال التعاملات الصباحية 2640 جنيها، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء خلال التعاملات الصباحية 2053 جنيها، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء خلال التعاملات الصباحية 24 ألفا و800 جنيه، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.