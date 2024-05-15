بين الشائعات والحقيقة.. نجوم يواجهون أزمات صحية: آخرهم عبدالرحمن أبو زهرة

يشهد الوسط الفني حاليًا عددًا من الأزمات الصحية التي أصيبت بعض نجومه، ما بين دخول المستشفى لإجراء عمليات جراحية، أو معاناة من أمراض مزمنة.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز هذه الحالات وتطوراتها:

عبدالرحمن أبو زهرة

نفى أحمد عبدالرحمن أبو زهرة نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، ما تداول بشأن تدهور حالة والده الصحية، مؤكّدًا أنّه بخير وصحته جيدة ولا يعاني من أي مرض، مضيفًا في تصرح خاص لـ«الوطن»، أنّ والده يتابع ردود الفعل للاطمئنان على حالته الصحية، ويقضي معظم الوقت مع أحفاده بعد اعتزاله الفن.

محمد التاجي

لا يزال الفنان محمد التاجي يتواجد داخل المستشفى بعد إجراء عملية جراحية في المعدة، بسبب ضعف جدار البطن، مما أدى إلى حدوث «فتق»، واستدعي الأمر إلى تركيب شبكة لحمايتها.

وقال الفنان محمد التاجي لـ«الوطن»، إنّ وضعه الصحي حالياً مستقر، ولكنه متواجد حتى الآن في المستشفى، لحين الاطمئنان على حالته والتأكّد من نجاح العملية، موضحًا «ممنوع حاليًا من تناول الطعام، واعتمد على التحاليل وشرب السوائل والمياه فقط»، مطالبًا جمهوره بالدعاء له وموجهًا الشكر لكل من سأل عليه في مرضه ومحنته.

لطفي لبيب

نفى الفنان لطفي لبيب ما تداول بشأن إصابته بشلل نصفي، مؤكدًا في تصريح خاص لـ«الوطن» أَّنه بخير وصحة جيدة، مبينًا أنَّه منذ 7 سنوات تعرّض لجلطة في المخ أثرت على حركة يده وقدميه.

راندا البحيري

كشفت الفنانة راندا البحيري عن سبب ظهورها بوزن زائد مؤخرًا، موضحة أنّها اضطرت لتناول أدوية بشكل مكثف ما تسبب في زيادة وزنها، مطالبة الجمهور بالدعاء لها دون أن تكشف عن السبب.

وقالت راندا البحيري لـ«الوطن»: «الحمد لله أنا بخير وبتحسن وصحتي أحسن»، موجّهة الشكر لمتابعيها ومحبيها من الجمهور بعد سؤالهم عليها «فوجئت برد فعل الجمهور ودعواتهم الكثيرة لي».