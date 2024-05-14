بينهم مضاد حيوي وخافض حرارة.. القائمة الكاملة للأدوية المغشوشة بالأسواق.. عاجل

أصدرت هيئة الدواء المصرية مجموعة من التحذيرات الخاصة ببعض الأدوية منها المغشوشة والمهربة والتي تم سحبها من الصيدليات بجميع المحافظات لعدم مطابقتها لمواصفات معامل هيئة الدواء، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وضبط السوق الدوائي في مصر من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها الهيئة من حين إلى آخر.

القائمة الكاملة للأدوية التى حذرت منها هيئة الدواء بشكل رسمي

- أولى هذه التحذيرات كانت للمستحضر الحيوي Purified Water وهو محلول مائي يستخدم بغرض التخفيف أو الإذابة لتحضير محلول جاهز للحقن العضلي أو الوريدي تحت الجلد برقم تشغيلة 230319.

- وجاء تحذير اخر لمستحضر طبي شهير مقلد وهو Bepanthen، وكانت التشغيلة تحمل رقم 88000688، لافتة الى أهمية مراجعة الطبيب في حال وجود تحذيرات لتفادي أى مضاعفات صحية محتملة.

- جاء التحذير الثالث من مسكن الألم وخافض الحرارة وهو الأشهر في مصر Paramol ped supp ، وقالت هيئة الدواء إن المستحضر المعلن لا يطابق التشغيلة التى حددتها معامل هيئة الدواء .

عوبات مغشوشة من مضاد حيوي شهير وكيفية معرفتها

- والتحذير الرابع جاء لمضاد حيوي واسع المجال وهو Azrolid 500mg، وقالت هيئة الدواء تم وقف وتداول وضبط وتحريز المستحضر المقلد طبقا لإفادة الشركة المنتجة، لافتة الى أنه فى حال الشك فى المستحضر الحيوي لابد من الرجوع الى هيئة الدواء المصرية بالخط الساخن، مشيرة الى أنه يمكن معرفة العبوات المقلدة من خلال العبوات الخارجية، والبيانات المدونة على الشريط المقلد مهزوزة وذلك خالف الشريط الاصلى.

ومن جانبه قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إنّ قرارات هيئة الدواء المصرية لسحب الأدوية وإطلاع الصيادلة والأطباء عليها إجراء طبيعي معمول بيه على مستوى العالم وليس مصر بيه.

أضرار تناول الأدوية والمغشوشة

وتابع رئيس شعبة الأدوية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأنّ هيئة الدواء تسير على خطى ثابتة في ضبط وإحراز الأدوية المغشوشة للحفاظ على صحة المواطنين بسبب المضعفات الصحية المحتملة الناتجة عن تناول الأدوية المغشوشة، موضحًا أن بعض الأدوية التى يتم سحبها لعدم مطابقة المواصفات الخاصة بها قد تكون فى معدل التركيز وليس المادة الفعالة لذلك دائما ما تجد فى منشورات الهيئة أن التنبية خاص بالتشغيلات الواردة فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.