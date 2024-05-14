«النواب» يوافق على موازنة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال العام المالي 2024-2025، بحضور أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بإجمالي 34 مليارا و381 مليون جنيه.

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية

وأكد أحمد سعد التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنَّ صافي الربح المستهدف خلال العام المالي الجديد 2 مليار و960 مليون جنيه مقابل 2.46 مليار جنية العام المالي الجاري 2024-2023.

وقال إنَّ جملة الإيرادات المتوقعة خلال المالي الجديد 2024-2025 تقدر بـ10 مليار جنية، موضحًا أن 85% منها إيرادات الموانئ وباقي الإيرادات للمكونات الأخرى مثل المرافق، موضحًا أنَّ متوسط إيرادات الموانئ التي سجلتها الأعوام الماضية بلغت 92%، والنقصان ليس لانخفاض إيرادات الموانئ حيث أنها تشهد نموا لكن للزيادة المتلاحقة أيضا للمكونات.

ولفت إلى أنَّ ميناء شرق بورسعيد يعد أهم المواني التي تحقق إيرادات للهيئة، مشيراً إلى زيادة المصروفات خلال العام المالي الجديد بنحو 20% نتيجة زيادة الأعباء التمويلية.

فيما طالبت اللجنة البرلمانية، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموافقتها بخطاب رسمي بحجم المشروعات المنفذة ومواعيد الانتهاء منها، وذلك خلال أسبوعين، فيما سجل النائب أحمد فرغلي رفضه لمشروع الموازنة.