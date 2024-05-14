«خطة النواب» تناقش مشروع موازنة البرامج والأداء بـ«الشباب والرياضة»

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب فخري الفقي رئيس اللجنة، مشروع موازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الشباب والرياضة، الهيئة العامة لاستاد القاهرة عن العام المالي 2024/ 2025.

6.8 مليار جنيه موازنة الإدارة المركزية

واستعرض مصطفى عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية بالوزارة إجمالى الموارد للعام المالي 2024/ 2025 والمقدرة بـ6.8 مليار جنيه، منها 2.8 مليار عجز يُمول من الخزانة العامة للدولة، واستخدامات مصروفات وأجور وتعويضات 369 مليون، و178 مليون شراء السلع والخدمات، ودعم ومنح ومزايا اجتماعية بمليار و195 مليون جنيه، وشراء الأصول غير المالية «الاستثمارات» بـ5 مليار 52 مليون.

مبادرة حياة كريمة

وتساءل النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أسباب زيادة المخصصات للباب السادس، وهو شراء الأصول غير المالية «الاستثمارات»، وعلق «عبد الحميد» قائلا: «منها 3.8 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة».