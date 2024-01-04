«2 Aquaman» يتصدر إيرادات الأفلام الأجنبية في دور العرض المصرية

يواصل فيلم «2 Aquaman»، للأسبوع الثاني على التوالي، تصدره لإيرادات شباك التذاكر بالسينمات المصرية، والذي جاء طرحه تزامنًا مع أفلام موسم رأس السنة 2024.

الفيلم يواصل تصدره لإيرادت شباك التذاكر

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، أن الفيلم حقق أمس إيرادات بلغت 261 ألفا و46 جنيهًا، حيث حقق إجمالي إيرادات في أسبوعين 6 ملايين و807 ألفًا و293 جنيهًا.

أحداث الفيلم

وتدور أحداث الفيلم حول بطل العمل «آرثر كاري» الذي يحاول السيطرة على بلدته ويحقق حلم قيادته الشعبية، فيدخل في العديد من الصراعات والمعارك، في إطار تشويقي مستمر.

الفيلم من بطولة جايسون موموا، آمبر هيرد، دولف لاندجرين، ويليم دافو، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج وتأليف جيمس وان.