أطول فترة دون ذبول.. 5 طرق للاحتفاظ بـ بوكيه الورد الطبيعي

بوكيه الورد الطبيعي من أجمل الهدايا التي يحصل عليها الإنسان، لما تضفيه الأزهار من مظهر جمالي للمكان تحمله من رائحة طيبة، لكن الورد الطبيعي يذبل بعد فترة قصيرة من قطفه؛ لذا نقدم في التقرير التالي 5 طرق تساعدك على الاحتفاظ بالورد متفتحا وزاهيا لحوالي أسبوعين.

تتسبب الحرارة الشديدة والأجواء الجافة في ذبول الورد بسرعة، فضلًا عن تسبب بعض أنواع البكتيريا في ذبولها؛ لذا يقدم موقع plantea 5 طرق منزلية تساعدك على الاحتفاظ بالورد الطبيعي دون ذبول لأطول فترة مُمكنة، كالتالي:

غسول الفم

يعد غسول الفم مضادا قويا للبكتيريا والجراثيم، لذا يمكن الاعتماد عليه لقتل البكتيريا الموجودة على سيقان الورد، ويمكن استعماله باتباع الخطوات التالية:

أحضر غسول فم بالنعناع، ولترا من الماء.

ضع ملعقة واحدة مملوءة بالغسول لكل لتر ماء في إناء الزهور، ثم ضع الأزهار عليه.

السكر والخل الأبيض

يعمل السكر على تغذية الورد، بينما يساعد الخل على منع نمو البكتيريا، ويتم تحضير هذا المحلول كالآتي:

أحضر 3 ملاعق كبيرة من السكر، 2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض، و1/4 لتر من الماء الدافئ.

قم بإذابة السكر والخل بالماء الدافئ، ثم ضع المحلول في إناء الزهور وضع الورد مع ضرورة التأكد من أن سيقان الأزهار مغطاة بحوالي7 سم من المحلول.

العملات النقدية

من الطرق البسطة للاحتفاظ بالورد الطبيعي أطول فترة ممكنة، وذلك بوضع بعض العملات النقدية المعدنية في إناء الزهور مع مكعب من السكر إذ يساعد النحاس الموجود في العملات المعدنية على منع نمو الجراثيم والبكتيريا.

مشروب الصودا

يساعد السكر الموجود في الصودا على إبقاء الورد لأطول فترة ممكنة دون ذبول، ويمكن استعماله من خلال صب ربع كوب من الصودا في إناء الورد.

الأسبرين

الأسبرين من الطرق المُجربة للحفاظ على الزهور بأنواعها، ويُمكن تحضير المحلول عن طريق سحق حبات من الأسبرين وخلطها مع الماء ثم إضافة الزهور للإناء، مع ضرورة تغيير الماء كلما احتاج الأمر إلى ذلك.