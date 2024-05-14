تراجع في أسعار الذهب الآن.. «اعرف عيار 21 وصل كام؟»

تراجعت أسعار الذهب الآن في أسواق الصاغة المصرية، ليسجل جرام الذهب عيار 21 الآن 3105 جنيهات، مقارنة بـ3110 جنيهات سعر الجرام في منتصف التعاملات، ليكون بذلك قد تراجع 5 جنيهات، وفقًا لآخر تحديثات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب

وترصد «الوطن» أسعار الذهب الآن بمحال الصاغة المصرية، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في محال الصاغة 3549 جنيهًا للشراء و3526 جنيها للبيع، مقارنة مع 3554 جنيهًا للشراء و3531 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في محال الصاغة 3105 جنيهات للشراء و3085 جنيها للبيع، مقارنة مع 3110 جنيهات للشراء و3090 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في محال الصاغة 2661 جنيهًا للشراء،2644 جنيهًا للبيع، مقارنة مع 2666 جنيهًا للشراء، 2649 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة الآن 2070 جنيهًا للشراء، و2056 جنيهًا للبيع، مقارنة مع 2073 جنيهًا للشراء، و2059 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب في الوقت الحالي بمحال الصاغة 24 ألفًا و840 جنيها.