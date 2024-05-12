سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في مصر.. «اعرف بقى بكام»

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد 12-5-2024، استقرارًا ملحوظًا في محلات الصاغة المصرية، خلال بداية التعاملات اليومية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3130 جنيهًا للبيع، دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة بمصر، خلال بداية التعاملات اليومية، وفق آخر تحديث للأسعار المعلنة من جانب الشعبة العامة للذهب، وفقًا لنوع العيار.

سعر جرام الذهب عيار 24

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة نحو 3577 جنيهًا للبيع، دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان إلى آخر.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، نحو 3130 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، نحو 2683 جنيها للبيع.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، بنحو 2087 جنيها للبيع، وقد يختلف السعر من مكان إلى آخر.

سعر الجنيه الذهب

- وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 12 مايو 2024 تراجعاً بمحلات الصاغة، ليسجل نحو 25 ألفا و40 جنيهًا للبيع، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2360 دولارًا للبيع.