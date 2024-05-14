أمين الفتوى: الصلاة النورانية لها قوة كبيرة في زيادة البركة والرزق

أكد الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أهل الله علمونا أن صيغ الصلاة على النبي التي يلهمها الصالحون والأولياء تدل على مدى تعلقهم بالله ورسوله، وصيغة الصلاة النورانية التي إلهما السيد البدوي، هي من الصيغ التي يفرج الله بها الكروب ويشرح بها الصدور.

وأضاف «وسام»، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الثلاثاء، إن صيغة السيد البدوي يقول فيها: «اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدُنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ، شَجَرَةِ الأَصْلِ النُّورَانِيَّةِ، وَلَمْعَةِ الْقَبْضَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ، وَأَفْضَلِ الْخَلِيقَةِ الإِنْسَانِيَّةِ، وَأَشْرِفِ الصُّورَةِ الْجِسْمَانِيَّةِ، وَمَعْدِنِ الأَسْرَارِ الرَّبَّانِيَّةِ، وَخَزَائِنِ الْعُلُومِ الاصْطِفَائِيَّةِ، صَاحِبِ الْقَبْضَةِ الأَصْلِيَّةِ، وَالْبَهْجَةِ السَّنِيَّةِ، وَالرُّتْبَةِ الْعَلِيَّةِ، مَنِ انْدَرَجِتِ النَّبِيُّون تَحْتَ لِوَائِهِ؛ فَهُمْ مِنْهُ وَإِلَيْهِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلِيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ وَرَزَقْتَ، وَأَمَتَّ وَأَحْيَيْتَ إِلَى يَوْمِ تَبْعَثُ مَنْ أَفْنَيْتَ، وَسَلِّمْ تَسْلِيماً كَثِيراً، وَالْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «فهو هو الإمام أحمد بن علي بن يحيى بن عيسى بن أبي بكر بن إسماعيل بن عمر بن علي بن عثمان بن حسين بن محمد بن موسى بن يحيى بن عيسى بن علي بن أبي القاسم جعفر الزكي، بن علي الهادي، بن محمد الجواد، بن علي الرضا، بن موسى الكاظم، بن جعفر الصادق، بن محمد الباقر، بن علي زين العابدين، بن الحسين، بن علي، بن أبي طالب».