أمين الفتوى: لو بتسرح في الصلاة افعل هذا الأمر «فيديو»

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول: «بسرح في الصلاة ومش بعرف أركز اعمل إيه؟».

أمين الفتوى يوضح روشتة للتركيز في الصلاة

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المُذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «لابد من المبادرة في الصلاة في أول الوقت، وأنفى أي انشغال يُلهى عن الخشوع، وأقضي كل ما ورائي من احتياجات الحياة، والصلاة لا تأخذ أكثر من 10 دقائق».

وأضاف: «لازم تفرغ نفسك العشر دقائق الخاصين بالصلاة، ومشاكل الدنيا هي التي تخرج عن الخشوع فى الصلاة، حط في دماغك إنك بتلجأ للكريم الذي بيده مقاليد كل شىء فلا تجعل أي أمر يُؤثر عليك في الصلاة».

أمين الفتوى: خصص مكانا للصلاة فيه عزلة

وتابع: «لابد من تخصيص مكان للصلاة فيه عزلة وهدوء حتى تستطيع التركيز، ولذلك سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم حثنا على الصلاة في جماعة، حتى تجتمع فيها الهمة ويكون فيها جو إيماني وروحاني، طيب عملت كل ده وحصل وسوسة من الصلاة استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ورد إن في حديث عن سيدنا النبي إن فى شيطان يدعى خنزب هو اللي بيوسوس للناس في الصلاة».

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