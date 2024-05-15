أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء.. كم يبلغ عيار 21؟

اختتمت أسعار الذهب تعاملات اليوم الثلاثاء، على استقرار في أسواق الصاغة المصرية، ليسجل جرام الذهب عيار 21 في ختام التعاملات 3105 جنيهات، وفقًا لآخر تحديثات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب

وترصد «الوطن» أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بمحال الصاغة المصرية، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في محال الصاغة 3549 جنيهًا للشراء و3526 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في محال الصاغة 3105 جنيهات للشراء و3085 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في محال الصاغة 2661 جنيهًا للشراء، و2644 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة الآن 2070 جنيهًا للشراء، و2056 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب في الوقت الحالي بمحال الصاغة 24 ألفًا و840 جنيها.