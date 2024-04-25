بعد نوى البلح.. توجهات أمريكية لإنتاج القهوة من بذور الجوافة

وراء كل فنجان قهوة نتناوله على مدار اليوم، الكثير من العمليات بدءًا من زراعة البن التي تؤثر عليها التغيرات المناخية وحتى إعداده للاستخدام وما يترتب عليه من انبعاثات ضارة للبيئة، الأمر الذي دفع شركة أمريكية إلى تقديم فكرة جديدة لإنتاج القهوة من بذور الجوافة، بديلا أكثر استدامة للحفاظ على البيئة.

قهوة جديدة من بذور الجوافة

سلسلة متاجر القهوة الأميركية «بلوستون لين» تعتزم إنتاج أول فنجان قهوة «إسبريسو» مصنوع من أغذية زراعية مثل بذور التمر والجوافة ودوار الشمس، بحلول شهر أغسطس المقبل، وذلك بحسب صحيفة «إندبندنت» البريطانية التي أوضحت أن الشركة الأمريكية تعمل في الوقت الحالي على محاكاة التركيب الجزيئي للقهوة المتعارف عليها باستخدام نفايات نباتية، مثل بذور الجوافة لمواجهة المخاوف المتزايدة بتأثير المناخ على إنتاج البن حول العالم، إضافةً إلى عملية استهلاك البن التي ينبعث منها غاز ثاني أكسيد الكربون.

مبادرة للحفاظ على سلامة الكوكب

وخلال حديثه لـصحيفة «إندبندنت» البريطانية، قال الرئيس التنفيذي لسلسلة متاجر القهوة الأميركية «بلوستون لين» إن الخطوة التي تُقدم عليها الشركة تمثل تجربة فريدة لعملائها كي يستمتعوا بمذاق جديد للقهوة يراعي معايير الجودة ويضمن سلامة البيئة بحمايتها من الاحتباس الحراري والتخلص من النفايات النباتية بطريقة صحية مبتكرة، داعياً إلى تشجيع الفكرة التي يعتبرها مبادرة تخدم الأجيال القادمة بالحفاظ على كوكب الأرض.