المركز الثقافي القبطي يتيح مراجعات نهائية لطلاب الشهادة الإعدادية

أعلن المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن بشرة سارة لطلاب الشهادة الإعدادية، حيث أتاح المركز بالتعاون مع خدمة «أتحبني» مراجعات دراسية للطلاب.

مراجعات نهائية لطلاب الشهادة الإعدادية

وجاءت المبادرة في إطار حرص المركز الثقافي وخدمة «أتحبني» على تخفيف الأعباء عن الأسر، سيتم عرض المراجعات عبر قناة يوتيوب التابعة لقناة مي سات.

يذكر أنه تم تأسيس المركز عام 2008 للحفاظ على التراث القبطي الثمين، بما له من دور حيوي في تاريخ مصر ونشر التعاليم المسيحية على مستوى الأمم، ولحث الأجيال الجديدة على التمسك بهويتهم بوعي وإدراك.

كما يوفر المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي المؤازرة للفقراء، المرضى، المعاقين ومن لهم احتياجات مختلفة.

ويشتمل المركز على قناة مي سات الفضائية «قناة مارمرقس الفضائية المصرية» التي تبث بمصر وعلى مستوى العالم، وأكاديمية سي أو سي سي، أكاديمية ماب، أكاديمية أرسطو، مكتب إنتاج فني وإعلامي، ستوديو مي للصوت، برنامج أتحبني، ومكتبة مارمرقس العامة، مركز القديس جيروم للترجمة.

كما يحتوى المركز ايضاً على قاعة مؤتمرات مزودة بأحدث الأجهزة السمعية والبصرية والترجمة الفورية، ويضم المركز المتحف البطريركي والبانوراما القبطية، مزار الشهداء المعاصرين، كما يقدم المركز العديد من الخدمات السياحية بالتعاون مع شركة لارين ترافل للسياحة.