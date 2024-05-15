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«التنظيم والإدارة» يكشف تفاصيل التقديم لوظيفة معلم مساعد في «التعليم»

كتب:

كريم روماني
08:40 ص | الأربعاء 15 مايو 2024
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

نشر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، تفاصيل التقديم في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد مادة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام 2024.

ودون الجهاز في منشوره: «يسر الجهاز نشر إنفوجرافات استرشادية لمعاونتكم في التقديم ومعرفة التخصصات المطلوبة»، موضحا أنّ التقديم يتم إلكترونيا من خلال بوابة الوظائف الحكومية، وعلى جميع المتقدمين الالتزام بالشروط والضوابط المطلوبة التي يمكن الاطلاع عليها من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

وأشار إلى أنّ الاختبارات تجرى إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري تحقيقا لعنصر الشفافية والنزاهة، مؤكدا حرصه على تعريف الراغبين في التقدم للوظائف بالتفاصيل كافة عبر منصاته الرسمية.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.