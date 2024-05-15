الرحالة محمد المصري: حققت حلم السفر من مصر إلى السعودية بالدراجة (فيديو)

عرض برنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر فضائية «DMC»، حكاية شاب يدعي محمد المصري 31 سنة، أول شاب يسمح له بتأشيرة سفر للحج والعمرة بالدراجة، حيث بدأت رحلته من بسيون في الغربية إلى السعودية في مسافة تتجاوز 4 آلاف كيلومتر.

بدأت فكرة السفر والترحال من 2014

وقال محمد المصري، خلال لقائه في البرنامج عبر تطبيق «زوم»، إنّ بداية فكرة السفر والترحال كانت منذ عام 2014، إذ قام بزيارة كل أماكن مصر، مشيرًا الى أنه بعد ذلك كان لديه شغف كبير لتكرار تلك التجربة في كل الدول العربية.

السفر إلى السعودية لأداء موسم الحج بالدراجة

وأضاف قائلًا: «أخترت أول مكان يكون السعودية حتى أقوم بآداء العمرة، وأول رحلة عملتها كانت من حوالى 8 أشهر كنت بعمل عمرة، وكنت أول معتمر يسمح له بالمرور من ميناء سفاجا وكنت أحمل تأشيرة العمرة، وعملت الرحلة الأولى، وكانت مدتها 75 يومًا، وزرت مكة والمدينة ورغم أن التجربة كانت مُتعبة ولكنها كانت ممتعة، عملت حاجة كنت بحلم بيها».

وتابع: «وبعد كده قررت أكرر التجربة، وقولت أروح 4 دول وهم الأردن والسعودية والبحرين والإمارات، فقررت أن تكون في موسم الحج، وهو شىء عظيم أن أكون من بين الحجاج في موسم الحج».