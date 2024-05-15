مفرد كلمة العقد.. سؤال بامتحان اللغة العربية حيّر طلاب الشهادة الإعدادية

انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني للعام الدراسي الحالي، في عدد من المحافظات على مستوي الجمهورية، بمادة اللغة العربية، وجاء سؤال التعبير عن المشروعات الصغيرة في تطوير اقتصاد الدول النامية والمتطورة.

مفرد كلمة العقد

وتتضمن امتحان مادة اللغة العربية للفصل الدراسي الثاني بمحافظة المنيا، سؤالا حير طلاب الصف الثالث الإعدادي مفرد كلمة العُقد، ومن بين الاختيارات «عقدة- عقيدة –عُقد- عقادة».

كما اشتمل الامتحان على سؤال مراد كلمة «مَعزِل»، ومن بين الاختيارات «مرتفع- معزول- محمي- مجاور»، ومرادف كلمة «تحول»، ومن بين الاختيارات «تمنع- تحول- تواكب- تمنح».

ومن جانبه أجابت فاطمه محمد معلم اللغة العربية أن مفرد كلمة العقد «عقدة»، وكان في مَعزِل معناها هنا أن يكون في حماية، لذا الإجابة الصحيحة «معزول»، وإجابة تحول هي تمنع.

وينطلق غدًا الخميس امتحان مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة، فيما تبدأ الامتحانات يوم السبت 18 مايو بمحافظة الجيزة، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، وإجراءات لمكافحة الغش الإلكتروني باللجان، وتعليمات بعدم دخول التليفون المحمول وأي وسائل إلكترونية.