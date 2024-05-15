كيف تفرّق بين المضاد الحيوي الأصلي والمغشوش؟.. استشاري يوضح الطريقة

علق قال الدكتور محمد خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي، على تحذير وزارة الصحة والسكان من تناول الأدوية المغشوشة أو المهربة، وكان أشهرها مضاد حيوي شهير وخافض للحرارة ومسكن للألم، مؤكدا أنه في حال الحصول على أدوية مغشوشة أو مقلدة يمكن للأمعاء أن تتأثر بالسلب، لافتا إلى أنه في حال إصدار هيئة الدواء منشورات سترسل على الفور للصيادلة والأطباء على مستوى الجمهورية.

أضرار الأدوية المغشوشة على الجهاز الهضمي

وأوضح استشاري الجهاز الهضمي، في تصريحات لـ«الوطن» في حال إذا كانت هذه الأدوية عبارة عن سائل يتم تناوله تكون الخطورة في حدوث حساسية شديدة للجهاز الهضمي، ويمكن التأثير على باقي أجهزة الجسم، وذلك يتوقف على قوة المادة الفعالة والتركيز، لافتا إلى أنه يجب على المواطنين الانتباه لمثل هذه العقاقير المغشوشة.

كيفية التفرقة بين المضاد الحيوي المغشوش والأصلي

وبدوره، أشار الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إلى كيفية معرفة الأدوية المغشوشة والمقلدة وفقا لما نصت عليه هيئة الدواء في منشوراتها المتعلقة بالأدوية ومنها الأخير Azrolid وهو مضاد حيوي ويمكن معرفة العبوة المقلدة من خلال الشريط الداخلي والقرص الذي يوجد به تقسيم وذلك خلاف للقرص الأصلي.

وأكد عوف في تصريحات لـ«الوطن» أن البيانات المدونة على الشريط المقلد مهزوزة وهو خلاف الشريط الأصلي، ويمكن معرفة العبوات المغشوشة من خلال اللوجو واسم المادة الفعالة وذلك خلاف الدواء الأصلي، لافتا إلى أن هيئة الدواء تقوم بمجهوداتها وهو دور أساسي تلزم بيه منظمة الصحة العالمية وهيئات الدواء على مستوى العالم.