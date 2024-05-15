سيد أسامة وعصام السقا أبرز المنضمين إلى فيلم ريستارت

كشف الفنان تامر حسني عن مجموعة من الفنانين الذين سينضمون إلى قائمة أسرة فيلم ريستارت الذي بدأ بتصويره اليوم، وذلك من خلال صور نشرها على حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

عصام السقا

ومن أبرز المنضمين إلى الفيلم، الفنان عصام السقا، إذ كشف تامر حسني عبر «فيس سبوك»: «فريق الفيلم كل يوم بيكتمل، نورت الفيلم يا عصام يا حبيبي، نورتوا الفيلم يا أحلى فريق بقيادة المخرجة سارة وفيق».

سيد أسامة «ميكا»

وكان تامر حسني قد أعلن مع بداية الشهر عن انضمام سيد أسامة الشهير بميكا لأسرة فيلم ريستارت وذلك من خلال نشر صورة معه، قائلًا: «ميكا الوجه الجديد العسل أبو دم خفيف، انضم لأسرة فيلم ريستارت النهاردة، وللعلم اسمه الحقيقي سيد أسامة، وإن شاء الله ليه مستقبل كبير في التمثيل».

باسم سمرة

كما أن الفنان باسم سمرة قد انضم إلى أبطال الفيلم من شهر أبريل الماضي، وكشف عن ذلك تامر حسني من خلال صورة نشرها معه على «فيسبوك»، وعلق عليها قائلا: «النهاردة انضم لأسرة فيلمي الجديد ريستارت حبيب قلبي وعشرة العمر النجم الكبير باسم سمرة».

محمد ثروت

وأعلن تامر حسني عن اسم أول شخص تمّ ترشيحه وانضمامه إلى العمل يوم 30 من مارس الماضي، وكان الفنان محمد ثروت ، إذ كتب «محمد ثروت حبيبي وحبيب الكل، نورت الفيلم يا غالي وربنا يكرمك ويكرمني معاك ونفرح كل الناس بفيلم ريستارت إن شاء الله».

وتعتبر الفنانة هنا الزاهد هي البطلة التي ستكون أمام الفنان تامر حسني في الفيلم، ويعتبر ذلك التعاون الثاني بينهم بعد فيلم بحبك الذي حقق نجاحاً كبيراً.