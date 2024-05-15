إمام مسجد الحسين يحذر من ظلم العباد: حجاب بين المسلم والجنة

حذر الدكتور مصطفى عبدالسلام إمام مسجد سيدنا الحسين من ذنب يحول بين المسلم والجنة، وهي ظلم العباد وأكل حقوقهم، واصفًا معنى جملة «أنا خَصِيمك أمَام الله يوم القيامة» بالمرعب، مشددًا على أن كل الذنوب والأخطاء مغفورة عند الله، إلا ظُلم العباد فهو مرهُون بعفوهم.

ذنب لا يغفر

وأضاف إمام مسجد سيدنا الحسين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «تَخيل يكون بينك وبين الجنة ذنب واحد لا يغفره الله لك لأنه مقرون بعفو صاحب الحق، ولن يعفو عنك ولن يغتفر ذلك، لا عيب في أن تكُون قد أخطأت في يوم مِن الأيام، ولكنك الآن عرفت أن أحدهم لديه عندك حق، فتعيده».

دعوة المظلوم

وتابع إمام مسجد الحسين: «حذرنا رسول الله من دعوة المظلوم، قائلا: اتَّقِ دَعوةَ المظلومِ، فإِنَّه ليس بينَهُ وبينَ اللّهِ حِجابٌ»، موضحًا أنَّ المعنى يجعل للظلم مجالا في نفسه ينبغي البعد عنه، ويجعل العدل قيمة في نفسه ينبغي أن نتحلى بها فيخبر أن دعوة المظلوم تستجاب ولو من كافر؛ فليس الأمر هنا إيمان وكفر، مختتما: « بل الأمر يتمثل في أن الظُّلمُ ظُلُماتٌ يومَ القيامةِ».