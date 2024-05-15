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العاصمة الإدارية تنظم جولة إرشادية لذوي الهمم للمرة الثالثة

كتب:

أيمن حمزة
11:55 ص | الأربعاء 15 مايو 2024
خلال الجولة

خلال الجولة

نظمت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، جولة إرشادية، وزيارة استكشافية هي الثالثة من نوعها لذوي الهمم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لتعزيز الوعي المجتمعي بدور ذوي القدرات والهمم ودمجهم في جميع مناحي الحياة.

 

وقال المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية: «سعداء بتقديم هذه التجربة الفريدة للمرة الثالثة لذوي القدرات والهمم من خلال زيارتهم لمشاريعنا وأهم معالم العاصمة الإدارية الجديدة، وحريصون على دعمهم وتحفيزهم لتحقيق اهدافهم داخل المجتمع».

 

وأضاف عباس، أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، تحرص على دعم ذوي القدرات والهمم وتوفير بيئة إجتماعية متساوية وفرص تنمية داخل المجتمع تسمح للجميع بالمشاركة الفعالة، والإسهام في بناء مستقبل واعد، مع التأكيد أن جميع مشروعات ومواقع العاصمة راعت عند إنشائها تلبية كل احتياجاتهم.

 

وخلال الزيارة تفقد ذوي الهمم بجولة داخل العاصمة الإدارية الجديدة شملت الحي الحكومي، وساحة الشعب ومنطقة ساري العلم الذي يعد الأعلى ارتفاعا في العالم، مع مشاهدة مركز مصر الثقافي الإسلامي، والتعرف على وزيارة كاتدرائية ميلاد المسيح.

 

توفير بيئة اجتماعية متساوية

 

وأعرب ذوي الهمم عن سعادتهم بزيارة واستكشاف المزيد عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعد أحد أكبر المشروعات القومية، موجهين الشكر للقيادة السياسية وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على الزيارة.

 

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.