عضو بـ«النواب»: «مستقبل مصر» خطوة ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة

قالت النائبة منال نصر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنّ افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرحلة الأولى من المنطقة الصناعية وبدء موسم الحصاد بمشروعات مستقبل مصر للتنمية المستدامة في الدلتا الجديدة، بمثابة خطوة ثابتة لتعزيز قدرات الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.

تحقيق التنمية المستدامة

وأوضحت «نصر» في تصريحات صحفية لها، أنّ مشروع جهاز مستقبل مصر، يستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحويل حلم مستقبل مصر الزراعي إلى حقيقة والتوسع في الإنتاج الزراعي.

ولفتت إلى أنّ موقع مشروع مستقبل مصر الزراعي يضمن سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية ومواني التصدير البرية والجوية، كما يدخل ضمن مشروعات التوسعات الاقتصادية والتنمية الضخمة في الجمهورية الجديدة.

مشروع مستقبل مصر للتنمية الزراعية

وأكدت أنّ مشروع مستقبل مصر للتنمية الزراعية، سيكون عاملًا مهمًا في تشغيل ملايين الشباب والحد من البطالة، كما أنه يوفر المنتجات الزراعية بجودة عالية وبسعر مناسب للمواطنين وتصدير الفائض للسوق الخارجية ويحقق الأمن الغذائي وصولًا إلى الاكتفاء الذاتي من جميع المنتجات الزراعية.