«السكة الحديد» تعقد ندوات للتوعية بمخاطر ظاهرة المعابر غير الشرعية على القضبان

وجه وزير النقل بضرورة التوعية المستمرة للجمهور ضد السلوكيات والأفعال الخاطئة التي قد تعرض الأرواح والممتلكات للخطر عند التعامل مع مرفق السكة الحديد، قام المهندس رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإطلاق حملة (سلامتك تهمنا) والتي تقوم بعقد ندوات توعية لتعريف ومناشدة جمهور الركاب وقائدي المركبات وسائقي التكاتك وقائدي الدراجات البخارية والمشاة ضد مخاطر ظاهرة المعابر الغير شرعية على قضبان السكك الحديدية.

عقد ندوة بمقر شركة السكر بالحوامدية

وجرى عقد ندوة أمس بمقر شركة السكر بمدينة الحوامدية محافظة الجيزة وبحضور بعض من قيادات هيئة السكة الحديد وبحضور هاني السيسي رئيس مجلس مدينة الحوامدية، المستشار عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ، نصحي زخاري يوسف سكرتير عام مدينة الحوامدية، وكلا من رفعت محمد حافظ، صلاح محمد الديب، نبيل قدري عبدالباقي، صفاء كمال فرج نواب رئيس مجلس مدينة الحوامدية، الشيخ هاني راشد مندوب إدارة أوقاف مجلس مدينة الحوامدية، القمص ناثان حليم راعي كنيسة مريم العذراء بالحوامدية، أحمد رمضان بشندي مدير جمعية الجمع الكريم، ناصر عزت عاشور ممثل جمعية شباب أم خنان.

تم خلال الندوة التوعية بالالتزام بعبور خطوط السكك الحديدية من الأماكن المعدة للعبور وهى (الكباري - المزلقانات القانونية - الأنفاق) وعدم استخدام أو إنشاء معابر غير قانونية على كافة خطوط السكك الحديدية وعدم فتح أى معابر غير قانونية وذلك حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين، وسلامة مسير القطارات وعدم التعرض للمساءلة القانونية.

حظر المرور على خطوط وجسور السكة الحديد

كما تم استعراض قانون 94 لسنة 2018 والذي حظر المرور على خطوط وجسور السكة الحديد وملحقاتها أو اجتيازها إلا في الأحوال وبالشروط التي تقررها الهيئة، كما حظر وقوف الأشخاص أو العربات أو السيارات أو الحيوانات على خطوط السكك الحديدية بالإضافة إلى حظر استخدام قضبان السكة الحديد أو أبنية الهيئة لمسير عربات أو قطارات تكون ملك للغير إلا بإذن خاص من الهيئة وبالشروط التي تحددها، وقد تم توعية الحاضرون بالعقوبة وهى الحبس بمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولأول مره حضور عدد كبير من سائقي سيارات الأجرة (الميكروباص) وسائقي التكاتك، وعلي هامش الندوة تم تعريف السادة الحضور بمتحف السكة والذي يعرض مجموعة كبيرة من النماذج التي توضح تطور القاطرات الأولي في العالم ومصر ومنها قاطرات بالحجم الطبيعي وكذلك نماذج للعربات كما يوجد قسم للإشارت للتحكم في مسير القطارات ومراحل تطوره من التحكم اليدوي الي أحدث نظم التحكم العالمية، ويضم المتحف أكثر من 700 نموذج ويعتبر من أهم وأقدم متاحف السكك الحديدية في العالم حيث تم افتتاحة للجمهور في يناير 1933 وتم توزيع مطويات للتعريف بالمتحف على الحضور والدعوة لزيارته والاستمتاع والإستفاده بما يحتويه.

كما تم إستعراض ما تم من تحديث وتطوير بجميع قطاعات الهيئة منذ تولي وزير النقل منها قطاع الوحدات المتحركة (جرارات - عربات) جديدة دخلت الخدمة مثل التالجو - الثالثة المكيفة وذات التهوية الديناميكية، ويعد قطار التالجو الأسباني نقلة حضارية والذي يوفر للراكب الراحة والرفاهية ويماثل القطارات بالدول الأوروبية.