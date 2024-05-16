لـ«طلاب الثانوية العامة».. أطمعة ومشروبات لزيادة التركيز خلال الامتحانات

أصدرت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح لطلاب الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات، بيّنت الأطعمة والمشروبات التي يجب تناولها لزيادة الانتباه والتركيز.

الأطعمة والمشروبات مهمة أثناء الامتحانات

- الابتعاد عن المقرمشات ومشروبات الطاقة والمياه الغازية وقت المذاكرة والامتحانات.

- تناول بعض المكسرات مثل عين الجمل أو الفول السوداني مرتين أسبوعيا بكمية لا تتجاوز 100 جرام في المرة الواحدة.

- تناول الأسماك مرة إلى مرتين أسبوعيا ضمن وجبة الغذاء.

- تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل الكبدة واللحوم الحمراء والخضروات الورقية.

- تناول الأطعمة الغنية بالبروتين في وجبة الإفطار مثل البيض والجبن والفول المدمس والزبادي، والكربوهيدرات مثل العيش البلدي، والخضروات الورقية مثل الخس الجرجير أو البقدونس.

- الحرص على تناول الكركديه والتمر هندي أثناء فترات المذاكرة

تطعيمات لتقوية الجهاز المناعي للجسم

وطالبت وزارة الصحة والسكان، أولياء الأمور بالاهتمام بطلاب الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات، وحال عدم الحصول على تطعيمات الإنفلونزا الموسمية يجب إعطاءهم اللقاحات لتعزيز الجهاز المناعي للجسم وتقويتهم ضد الأمراض المعدية وغير المعدية، مؤكدة أنّه يمكن الحصول على التطعيمات من خلال الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية فاكسيرا بمختلف فروعها على مستوى محافظات الجمهورية.