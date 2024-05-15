جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية.. تبدأ غدا

قال محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، إن امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية ستنطلق غدا الخميس، وستستمر لمدة أسبوع في جميع المدارس، ومن المقرر أن أول أيام الامتحانات ستكون مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر.

امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية

وأشار الفولي في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه تم تجهيز كافة المدارس لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية، وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية في مدينة شبين الكوم وغرف عمليات في الإدارات التعليمية المختلفة، مع توجيه مديري الإدارات بالمرور على المدارس للاطمئنان على الطلاب وتذليل العقبات في اللجان الامتحانية .

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

وحددت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني لمدة أسبوع، كما يلي:

الخميس 16 مايو: الجبر والإحصاء - الكمبيوتر

السبت 18 مايو: اللغة العربية - التربية الرياضية

الأحد 19 مايو: اللغة الإنجليزية

الإثنين 20 مايو: العلوم

الثلاثاء 21 مايو: الدراسات الاجتماعية - التربية الفنية

الأربعاء 22 مايو: الهندسة - التربية الدينية