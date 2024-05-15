علاء عابد: مصر المدافع الأول عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بجهود وزارة النقل والمواصلات خلال العشر سنوات الماضية، مشيرا إلى أن مصر أصبحت في مكانه متقدمة، وشهدت استقرار وتنمية.

موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

وأكد عابد موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر منذ عقود وهي المدافع الأول عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهذا يعكس دورها المحوري والتاريخي.

وكشف نقلا عن رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنه سيجرى قريبا افتتاح كوبري همفرس في بولاق الدكرور، والذي يربط بين شارع السودان والتحرير وبولاق الدكرور، وهي منطقة مكتظة بالسكان.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنه اليوم لمناقشة مشروعى قانونى ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للهيئة القومية للأنفاق، للعام المالي 2024/ 2025 بحضور اللواء طارق جويل، رئيس الهيئة القـومية للأنفاق.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن افتتاح كوبري همفرس جاء بناء على توصيات لجنة النقل والمواصلات، بناء على طلب الأهالي ونواب الدائرة.