النائب علاء عابد: العلاقات الثنائية بين مصر وهولندا ممتدة وتاريخية

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، إنَّ لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء مملكة هولندا، من أجل التباحث بشأن تطوير العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية، خاصة بعد جهود مصر لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، تأكيد على دور مصر المحوري في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأوضح عابد في تصريحات صحفية له، أنَّ العلاقات الثنائية بين مصر وهولندا ممتدة وتاريخية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والطاقة، مؤكّدًا أنَّ هولندا تسعى إلى تعميق العلاقات مع مصر، خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر مما يدل على مكانة مصر المرموقة في المنطقة.

وأشار إلى أن تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع الإقليمية وضرورة وقف إطلاق النار على غزة واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تأكيد على حرص الرئيس السيسي ودعمه للقضية الفلسطينية والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة.

وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن دعم الدولة المصرية للقضية مستمر وبقوة باعتبارها قضية أمن قومي لمنطقة الشرق الأوسط، مشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي والخروج عن صمته والتدخل الفوري لوقف إطلاق النار وتبني رؤية مصر لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.