إقبال كبير من أطفال القليوبية على النشاط الصيفي بالمساجد.. حفظ قرأن ودروس دينية

أكد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية انتظام النشاط الصيفي التثقيفي للأطفال وطلاب المدارس بمساجد المحافظة التي تشهد إقبالا منتظماً، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء وتحفيظ القران وتعليم السيرة والتجويد لرواد المساجد من الأطفال وطلاب المدارس خلال الإجازة الصيفية.

وأجرت «الوطن» بثا مباشر لنموذج أنشطة الأطفال والنشء في حفظ القران بمسجد الشامخية ببنها بإشراف الشيخ نجاح العجمي مدير إدارة أوقاف بنها أول وتنفيذ الشيخ محمد دغيدي إمام وخطيب المسجد حيث يشارك العشرات من أهالي منطقة المسجد في أنشطة الطفل بالمسجد عقب صلاتي الظهر والعصر في إقبال متزايد للمشاركة

أنشطة البرنامج الصيفي التثقيفي للأطفال بالمساجد

قال الشيخ محمد دغيدي أمام وخطيب مسجد الشامخية ببنها لـ«الوطن»، إنه يجري تنفيذ أنشطة البرنامج الصيفي التثقيفي للأطفال بالمسجد، مُشيرا إلى أن الأنشطة تأتي في إطار إعداد الأطفال بصورة تبعث على الأمل للمستقبل المشرق بالنماذج الطيبة من حفظة كتاب الله والموهوبين في الابتهالات وقراءة القرآن الكريم وحفظ الأحاديث النبوية وإلقاء الشعر والقصائد وتشهد إقبالا كبيرا من المستهدفين من الفئات العمرية والمراحل التعليمية للمشاركة

أضاف إمام المسجد أن الأنشطة تأتي في إطار حرص مديرية أوقاف القليوبية برئاسة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية على غرس القيم الدينية، والأخلاقية والوطنية بين الأطفال وإيمانًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بناء صحيحًا.

ترسيخ سمات الأداء الجيد

أوضح «دغيدي»، أن فعاليات البرنامج تأتي بإشراف الشيخ نجاح العجمي مدير إدارة أوقاف أول بنها وتضمن تدريب بعض النماذج الطيبة من الأطفال المُشاركين علي قراءة القرآن الكريم والابتهالات الدينية والأحاديث النبوية والقصائد والتي ظهر وترسيخ سمات الأداء الجيد والإبداع في الحفظ والإلقاء.

أوضح «دغيدي» أن أنشطة البرنامج مستمرة طوال العام، ويتم تركيز الجهود ومضاعفاتها في الإجازة الصيفية لاحتضان جميع الأطفال داخل المساجد.

ولفت إلى أنه يتم تنظيم فعاليات ثقافية وتعليمية متنوعة وتتناسب مع أعمارهم، حيث تظل هذه الفعاليات والأنشطة خير دليل على مدى ارتباط الجميع بالمساجد وثقتهم في الفكر المستنير الذي يتم نشره من خلالها تحت شعار «خدمة بيوت الله شرف».