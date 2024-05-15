‎خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي والأوراق المطلوبة.. يبدأ بعد أيام

من المنتظر أن يبدأ ‎التقديم للصف الأول الابتدائي، بداية من شهر يونيو المقبل، ويستمر حتى نهاية الشهر ذاته، وفقا لمصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، ويتطلب التقديم عددا من الشروط التي يجب أن تتوفر في التلميذ المتقدم، ومجموعة من الأوراق المطلوبة، وهو ما نوضحه عبر السطور التالية:

‎خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي

سهلت وزارة التربية والتعليم، إجراءات التقديم للصف الأول الابتدائي، فأتاحت إمكانية التقديم إلكترونيا، من خلال موقعها الخاص، وإليك الخطوات كالتالي:

- يجب على ولي أمر الطالب إنشاء حساب جديد على الموقع أو تسجيل الدخول إلى حسابه الحالي.

- بعد تسجيل الدخول، يجب ملء استمارة التقديم الإلكترونية بدقة ووضوح.

- ثم تحميل جميع المستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني.

- بعد إرسال استمارة التقديم، ستتلقى رسالة نصية على هاتفك المحمول تُفيدك برقم طلبك.

- سيتم مراجعة طلبك من قبل موظفين في وزارة التربية والتعليم، وستتلقى إشعارًا بالحالة النهائية لطلبك.

الأوراق المطلوبة للتقديم

ومن أجل إتمام عملية التقديم للصف الأول الابتدائي، يجب تجهيز الأوراق التالية:

- صورة من شهادة ميلاد الطالب.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب.

- صورة من شهادة قيد حياة للطالب.

- شهادة حديثة من الحضانة (في حال كان الطالب قد التحق بحضانة).

- صورة حديثة للطالب.

وبعد إتمام عملية التقديم بالكامل، يمكن لولي الأمر متابعة ملف ابنه ومراحل القبول من خلال الموقع الرسمي للوزارة، على أن يبدأ سن القبول من 6 سنوات وحتى 7 سنوات، وتقبل المدارسُ الطلابَ وفق السن الأعلى ثم الأقل.