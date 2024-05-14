كيف تحصل على 80 ألف جنيه شهريًا من حساب توفير بنك القاهرة؟

يقدم بنك القاهرة الحكومي حساب ميجا توفير بعوائد مرتفعة ودوريات صرف متنوعة بين الشهري والربع سنوي والسنوي، والحد الأدنى لفتح الحساب 5 آلاف جنيه، والحد الأدنى لاحتساب الفائدة 50 ألف جنيه.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك القاهرة لشهر مايو 2024، على حساب ميجا توفير، يكون العائد 27% سنويًا لدورية صرف سنويًا، و24.5% سنويًا تصرف ربع سنويًا، و24% سنويًا وتصرف شهريًا، حسب شريحة المبلغ.

تفاصيل حساب ميجا توفير

وبالنسبة لشرائح التي يصرف عائدها شهريًا، المبلغ من 50 ألف جنيه إلى 999999 جنيه يكون العائد 17%، ومن مليون جنيه إلى 10 مليون جنيه يكون العائد 19%، ومن 10 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه يكون العائد 22% سنويًا، ومن 20 مليون فأكثر 24%.

ويمكن لصاحب المبلغ 5 ملايين جنيه الحصول على عائد 80 ألف جنيه شهريًا في حال اختيار دورية الصرف الشهري.

دوريات الصرف والعائد

وعن دورية الصرف الربع سنوي يكون العائد لمبلغ من 50 ألف جنيه إلى 999999 جنيه هو 17.5%، ومن مليون جنيه إلى 10 مليون جنيه يكون العائد 19.5%، ومن 10 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه يكون العائد 22.5% سنويًا، ومن 20 مليون فأكثر 24.5%.

فيما يكون العائد لدورية الصرف السنوية لحساب ميجا توفير لمبلغ من 50 ألف جنيه إلى 999999 جنيه هو 1%، ومن مليون جنيه إلى 10 مليون جنيه يكون العائد 20%، ومن 10 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه يكون العائد 23% سنويًا، ومن 20 مليون فأكثر 27%.