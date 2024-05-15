رياح شديدة محملة بالأتربة تضرب مدن البحر الأحمر.. تحذير لهذه الفئات

تعرضت مدن البحر الأحمر مساء اليوم الأربعاء لرياح شديدة محملة بالأتربة خاصة على الطرق السريعة، حسبما ذكرت

رياح شديدة في البحر الأحمر

ورفعت محافظة البحر الأحمر حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية، مع الالتزام بتعليمات المرور على الطرق السريعة والالتزام بالسرعات المقررة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

تحذير المواطنين بعدم الخروج

ودعت «صحة البحر الأحمر»، كبار السن ومرضى الجيوب الأنفية بتوخي الحذر وارتداء الكمامة في حال الخروج من المنزل، والتوجه فوراً لأقرب مستشفى أو وحدة صحية حال التعرض لأي وعكة صحية.

طوارئ بصحة البحر الأحمر

وجه الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بتكثيف المرور على المستشفيات والوحدات الصحية، ومنافذ تقديم الخدمات الصحية بمدن محافظة البحر الأحمر، والتأكد من انتظام سير العمل، وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.