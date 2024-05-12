تداول 26 ألف طن بضائع متنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 9 سفن، وتم تداول 26000 طن بضائع عامة ومتنوعة و784 شاحنة و60 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع و302 شاحنة و50 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 20000 طن بضائع، و482 شاحنة و10 سيارة.

حركة السفن بمواني البحر الأحمر

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة الحرية 1، بينما تغادر العبارة أمل، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة أمل، وغادرت السفينتان الحرية 1 وبوسيدون إكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 3350 طن بضائع و310 شاحنات من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لـ4 سفن.

وصول وسفر 1200 راكب

وشهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة SUN TORIS على متنها 2100 طن مادة بروبيلين قادمة من الإمارات، وغادرت السفينة HONIEST 1 وعلى متنها 10000 طن دقيق تصدير إلى اليمن، والسفينة النوي إكسبريس متجهة إلى جدة، كما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1200 راكب اليوم الأحد.