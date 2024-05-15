تحذير عاجل من «الأرصاد» لـ3 مناطق بحرية.. ظواهر جوية تضرب البلاد خلال ساعات

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، منذ قليل، من حدوث اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية غدًا على عدد من المناطق الساحلية، ليصل ارتفاع الموج إلى 4 أمتار، وترتفع درجات الحرارة لتصل إلى 41 درجة، بعد يوم من انتشار الموجة الحارة.

تحذير لهذه المناطق

قالت هيئة الأرصاد إن الاضطرابات المتوقعة في حركة الملاحة البحرية، تتركز على خليجي السويس والعقبة، والبحر الأحمر، لتتراوح نسبة ارتفاع الأمواج بين 2.5 إلى 4 أمتار، كما جاء في بيانها.

اضطرابات جوية

من المتوقع كذلك، أن تتعرض البلاد غدًا الخميس إلى عدد من الاضطربات الجوية في حالة الطقس، بدءا من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المفتوحة من جنوب سيناء، وعلى عدد من المناطق الأخرى، ثم الشبورة المائية التي تضرب عددا من الطرق الزراعية، خلال الصباح الباكر.

وتأخذ درجات الحرارة كذلك في الارتفاع التدريجي، بداية من الغد، تهيؤا لاستقبال موجة حارة، ليسود طقس حار على بعض المناطق، شديد الحرارة على مناطق أخرى، لتصل درجة الحرارة العظمى على عدد من المناطق، إلى 41 درجة مئوية يوم الجمعة.