استغرق إطفاؤه أكثر من 24 ساعة.. تفاصيل حريق التهم قاعدة تل هشومير الإسرائيلية

حتى الساعات الأولى من ليل الأربعاء، استمر الحريق الذي نشب بمستودع للمعدات في قاعدة تل هشومير العسكرية بتل أبيب شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تحاول قوات الإطفاء التابعة للاحتلال السيطرة عليه، وذكرت في بيان لها «أن الحريق تحت السيطرة لكن النيران ما زالت مشتعلة في قاعدة تل هشومير ولم يتم إخمادها بشكل كامل حتى الأن».

حريق قاعدة تل هشومير العسكرية

وتسبب الحريق في قاعدة تل هشوميرالعسكرية في حالة من الرعب لسكان تل أبيب إذ تصاعدت ألسنة النيران والدخان بكثافة من القاعدة وهو ما دفع عددا كبيرا من أجهزة دولة الاحتلال للتحرك من أجل السيطرة على الحريق الهائل؛ ومن جرّاءِ ذلك توقفت الحركة المرورية بشكل كامل في الأحياء السكنية المجاورة وفقا لصحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية.

فيمًا حاول الدفاع المدني الإسرائيلي السيطرة على حريق قاعدة تل هشومير العسكرية وحاولت ما يقرب من 30 فريق إطفاء السيطرة عليه وشاركها في ذلك مركبات القيادة من منطقة دان وَسَط إسرائيل وذلك حَسَبَ ماذكرت موقع «إسرائيل هيوم» العبري.

حريق قاعدة تل هشومير.. شاهده سكان المناطق البعيدة عن الحدث

وأفادت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية بأن الحريق الذي اندلع في قاعدة تل هشومير العسكرية كان في مجمع لوجستي مفتوح، يضم أقفاصا وحاويات ومستودعات؛ وهو ما أدى إلي حريق ضخم وتصاعد دُخَان كثيف رآه سكان المناطق البعيدة عن القاعدة.

מחסן ציוד עלה באש בבסיס תל השומר: 12 רכבי כיבוי עם 4 צוותים, ו-3 רכבי אספקת מים נוכחים במקום@AnnaPines_ pic.twitter.com/scvyY20KXj — כאן חדשות (@kann_news) May 14, 2024

فيمًا قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إنه تم إغلاق حي سكني، تخوفا على السكان وأرواحهم من الحريق الضخم الذي اندلع في القاعدة العسكرية.

وأضافت الشرطة أنه لا يُعرف سبب الحريق في قاعدة تل هشومير حتى الآن، وسيتم إجراء تحقيق لمعرفة سبب اندلاعه حين يتم الانتهاء من إخماد النيران، وما الجهة المسؤولة عن ذلك الحريق.

وقد تزامن الحريق في قاعدة تل هشومير العسكرية مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتهديدات التي تحيط دولة الاحتلال من جميع حدودها، سواء كانت من الشمال عن طريق الفصائل الفلسطينية، التي مازالت تقصف المواقع الإسرائيلية بكثافة، أو من الجنوب بسبب الصواريخ المنطلقة من لبنان، التي تسببت في حريق واسع النطاق في شمال إسرائيل، قبل عدة أيام.