بـ20 جنيها.. وصفة طبيعية للتخلص من رائحة العرق نهائيًا

رائحة العرق واحدة من المشكلات الأزلية التي يعاني منها الكثيرون، والتي يمكن التخلص منها نهائيًا، بالاعتماد على مجموعة من المكونات المنزلية البسيطة، تساعدك في النهاية على الحصول على وصفة طبيعية للتخلص من رائحة العرق، والتي قدمها موقع «the healthy maven» ويمكن عرضها في التقرير التالي

وصفة طبيعية للتخلص من رائحة العرق نهائيًا

توجد العديد من الخلطات الطبيعية التي تساعدك على التخلص من رائحة العرق نهائيًا، ولعل من أسهل هذه الطرق التي تتمثل في بعض المكونات السهلة منها:

ملعقتان كبيرتان من زيت الورد.

ملعقتان فقط من الشبه.

كوب صغير من ماء الورد.

طريقة تحضير هذه الوصفة

احرصي على أخذ كمية من زيت الورد واعملي على إضافتها مباشر ة إلى كمية ماء الورد الموجودة.

اخلطي كل المكونات جيدًا معًا.

ضعي الخليط في بخاخة.

رجي المكونات جيدًا في تلك البخاخة .

احرصي على تكرار تلك الخطوة إلى أن تمتزج جميع المكونات معًا.

يرش ذلك الخليط على البشرة وكذلك الجلد ليصبح رائحته جميلة ومنعشة.

في حال رغبتك في التخلص من رائحة العرق نهائيًا يمكنك إضافة الشبه إلى الخليط.

والعمل على وضعها على تلك المنطقة كثيرة التعرق.

لتلاحظى اختفاء تلك الرائحة تدريجيًا

وصفة أخرى للتخلص من العرق

4 ملاعق كبيرة من الشبة الغير مخلوطة.

2 ملعقة من أي زيت عطري تفضليه.

2 ملعقة من أي كريم مرطب.

1 ملعقة من زيت الزيتون.

1 ملعقة من جل الصبار.

طريقة تحضير وصفة التعطير المنزلي

العمل على خلط جميع المكونات في علبة نظيفة.

احرصي على مزج كافة المكونات معًا.

تدمج هذه المكونات ليكون قوامها كريمي.

ضعي هذه المكونات في علبة ومن ثم ادخليها الثلاجة.

يمكن إخراجها من الثلاجة والعمل على استخدامها يوميًا على منطقة الإبط.