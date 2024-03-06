هل تسبب مزيلات العرق الإصابة بسرطان الثدي؟

«خرافة أم حقيقة» جدل حسمته مديرية الصحة والسكان بالقليوبية حول استخدام مزيلات العرق، ومدى تسببها في إصابة السيدات بسرطان الثدي، خاصة مع انتشار هذه المعلومة بين المرضى، الأمر الذي دفع المديرية من خلال مبادرة التوعية بالكشف وعلاج الأورام السرطانية ضمن المبادرة الرئاسية صحة المرأة، للتأكيد عبر منشور توعوي أن ما يتردد عن مخاطر استخدام مزيلات العرق في الإصابة بسرطان الثدي هو مجرد خرافة.

السرطان مرض معقد

«السرطان مرض معقد» هكذا فسر الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية لـ«الوطن» وصف المرض، مشيرا إلى أن ما يتردد من أن مزيلات العرق تتسبب في الإصابة بسرطان الثدي هي خرافة لأن الأورام بشكل عام لا تكون نتيجة وجود مادة معينة في تركيبتها، لأن السرطان مرض معقد الإصابة به لا تكون سهلة، وحتى الآن الأدلة تؤكد أن مزيل العرق لا يسبب الإصابة بالورم

وأشار إلى أن مزيلات العرق لا تتسبب في أي خطر، ما عدا الأنواع التي تحتوي علي مركب الألومنيوم كقاعدة أساسية، للمزيل لأن مركب الألومنيوم يعمل انسدادًا للقنوات العرقية وهو ما يسبب توقف خروج العرق.

ماذا قالت الجمعية الأمريكية للأورام؟

ولفت وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إلى أن الجمعية الأمريكية للأورام وجدت أن مركب الألومنيوم المستخدم تحت الإبط وبمناطق مجاورة للثدي يقوم بنفس عمل هرمون الإستروجين الذي قد يزيد من التعرض لسرطان الثدي، ولكن في المقابل، أكدت منظمة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أن الموضوع يختلف تمامًا، حيث أشارت في تقاريرها إلى عدم وجود داعي للقلق من هذه المادة، لأن الفحوصات كشفت وجودها في أنسجة سيدات غير مصابات بسرطان الثدي، حيث يدخل البارابين في صناعة أغلب مستحضرات التجميل والشامبوهات ومزيلات العرق، ومن الطبيعي وجوده في جسم الإنسان.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن الدراسات الأخيرة أكدت أن البارابين مسبب للسرطان، على الرغم من أنه كمركب كيميائي يشبه عمل هرمون الإستروجين الأنثوي في الجسم، مما أثار الشكوك لدى البعض.