باحث: بعد وقف الحرب ستتحول الكرة من ملعب إسرائيل إلى مصر

قال أحمد كامل البحيري، باحث بمركز الأهرام للدراسات، أنه إذا كانت إسرائيل تشن العدوان على قطاع غزة منذ الـ8 من أكتوبر وحتى الآن وتنفذ مجازر، ولكن ليس في يدها أن ترسم المشهد اليوم التالي من انتهاء الحرب في قطاع غزة، مشددًا على أن الكرة ستتحول وتكون في مصر والمجموعة العربية.

اليوم التالي من حرب قطاع غزة

وأوضح «البحيري»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن تعامل مصر والمجموعة العربية مع اليوم التالي من حرب قطاع غزة هو أمر واضح، وهذه الدول هي التي تتحدث دائمًا عن اليوم التالي من الحرب، مؤكدًا أن المجموعة الخماسية المكونة من مصر والإمارات والسعودية وقطر والأردن رفضت رفضًا قاطعًا للحديث عن اليوم التالي في قطاع غزة، إلا بعد وقف الحرب أن يكون هذا التصور نابع من الفلسطينيين أنفسهم.

وأشار إلى أن الحديث عن سقوط 15 ألف شهيد مع المجازر الأولى لقيام هذه الدول الاستيطانية الآن وصل عدد الشهداء لـ35 ألف مواطن فلسطيني، مؤكدًا أن مصر تعي من اليوم الأول بأن الهدف هو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة حتى تنتهي حق الدولة الفلسطينية، وكان هناك رفضًا قاطعًا من مصر في هذا الشأن، منوهًا بأن إسرائيل حاولت بمحاولات استفزازية عسكرية كما حدث من محاولة اجتياح معبر رفح، وبدأت مصر تصعد من مستوى التفاعل تجاه التعامل مع الكيان المحتل.