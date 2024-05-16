«القومي للمرأة» يختتم فعاليات ورشة دور القيادات الدينية في التوعية

اختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات ورشة عمل دور القيادات الدينية في التوعية بالقضايا السكانية، والتي تأتي في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وضمن محور التدخل الثقافي والتوعوي، بحضور الأستاذة إيزيس محمود رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس، والدكتور مجدي خالد خبير الصحة الإنجابية ومدير صندوق الأمم المتحدة للسكان السابق، والدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الاوقاف سابقا، ومقررات 21 من فروع المجلس بالمحافظات التي تشملها مبادرة حياة كريمة، ومديري الدعوة بمديريات الأوقاف بنفس المحافظات، واستمرت على مدار 3 أيام.

خطط عمل جلسات الدوار

وأشارت إيزيس محمود إلى أنّ ورشة العمل تناولت استعراض خطط عمل والإنجازات والتحديات التي واجهت عمل جلسات الدوار وأمسيات الأسرة المصرية خلال العامين الماضيين منذ انطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، كما تم مناقشة الإطار العام لخطة الفروع للعام المقبل، والذي سيشمل قرى المرحلة الثانية لمبادرة حياةً كريمة.

الوصول لـ10 ألف قيادة دينية

وأضافت عضو القومي للمرأة أنّه تم الاتفاق على خطة تدريبية تشمل أكبر عدد من القيادات الدينية بهذه المحافظات من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات والمكرسات الذين سيتولون توعية المواطنين بالقضية السكانية في جلسات الدوار، والوصول إلى 10 آلاف قيادة دينية مدربة على تناول محاور القضية السكانية والوصول برسائل التوعية المؤثرة إلى 10 ملايين مواطن.