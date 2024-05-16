مسئولو «الإسكان» يتفقدون مشروعات المرافق والطرق بمدينة حدائق العاصمة

تفقد مسؤولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المهندس أشرف فتحي محمود، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن للازمات، مشروعات المرافق والطرق بمدينة حدائق العاصمة، وذلك للاطلاع على سير العمل وضمان سرعة إنجازها.

جولة ميدانية لمتابعة مشاريع حيوية

شملت الجولة زيارة مشروع تنفيذ محطة رافع المياه، ومشروع إنشاء محطة الصرف الصحي، ومشروع خط مياه قطر 9 آلاف مم المغذي للمرحلة الثانية من وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين من مدينة بدر.

وتهدف هذه المشاريع إلى توفير خدمات أساسية لسكان المرحلة الثانية من المبادرة، مثل المياه النظيفة والصرف الصحي، وذلك تحسين مستوى معيشتهم.

تشديد على سرعة الإنجاز

شدد مساعد نائب رئيس الهيئة على ضرورة المتابعة المستمرة من قبل مسؤولي الجهاز، وحث الشركات العاملة على تكثيف الجهود لزيادة نسب الإنجاز.أكد على أهمية الإسراع في إنجاز هذه المشاريع لخدمة الحاجزين في المرحلة الثانية من المبادرة.

اجتماعات دورية لضمان الجودة

أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، عقد اجتماعات دورية مع الشركات العاملة في المشروع لمتابعة سير العمل وضمان الجودة، مع التأكيد على الشركات توفير جميع احتياجات المشروع من خامات ومعدات وعمالة لضمان إنجازه في الوقت المحدد.