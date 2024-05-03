نائب رئيس «المجتمعات العمرانية» يتفقد أعمال الطرق في العاشر من رمضان

تفقد المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدا نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أعمال الطرق والتطوير بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، يرافقهم المهندس علاء منيع، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الهيئة والجهاز.

وتابع مسئولو الإسكان في جولتهم، رصف وتنسيق الطرق وزراعة جانبي الطريق المؤدي للمصانع، بجانب رفع أعمال كفاءة وتطوير الطرق بالمنطقة الصناعية لمرونة وسهولة الحركة بين المصانع.

وخلال الجولة، تم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه من أعمال أسفلت وأعمال رفع كفاءة الطرق.

وفي السياق ذاته، تابع المهندس علاء منيع، إستكمال أعمال إنشاء مدرستي تعليم أساسي بحي الأندلس نموذج 3 أدوار سعة 33 فصلا للمدرسة، وذلك لخدمة أهالى الحى والأحياء المجاورة، كما تم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الإنتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة، وذلك فى ضوء إهتمام الدولة بتوفير الخدمات التعليمية المتميزة للمواطنين.