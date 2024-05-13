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رئيس جهاز حدائق العاصمة يتفقد وحدات «سكن لكل المصريين» ومشروعات المرافق

كتب:

أيمن حمزة
10:57 ص | الإثنين 13 مايو 2024
قيادات الإسكان بحدائق العاصمة

قيادات الإسكان بحدائق العاصمة

وجه المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، جميع العاملين في مشروع المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل»، بسرعة الانتهاء من أعمال تنفيذ الوحدات، وذلك خلال تفقده الأعمال الإنشائية. 

 

تفقد مشروع تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي

وتفقد رئيس الجهاز مشروع تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي جنوب المدينة، والجاري تنفيذها كحل دائم لصرف المدينة بطاقة تصميمية للمحطة 252 ألف متر مكعب/اليوم.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه جاري تنفيذ المرحلة الأولى منها بقدرة 126 ألف متر مكعب/يوم بإجمالي 12 طلمبة، مؤكدا استكمال أعمال الزراعة تباعا في الأماكن الجاهزة، ومشددا على ضرورة إنجاز الأعمال، طبقا للبرامج الزمنية.

 

 إنجاز الأعمال طبقا للبرامج الزمنية

 

وتفقد المهندس عمار مندور، ومسئولو الجهاز، محطة رافع مياه حدائق العاصمة، حيث تبلغ القدرة التصميمية للمحطة 95 ألف متر 3 / يوم، وجارٍ تنفيذ المرحلة الأولى منه بقدرة 38 ألف متر مكعب/يوم من خلال 3 طلمبات بتصرف 220 ل/ث للطلمبة الواحدة.

 

 تنفيذ عدد 2 خزان مياه أرضي

 

وأوضح مندور أنه جرى تنفيذ عدد 2 خزان مياه أرضي بسعة 8000 متر مكعب للخزان الواحد، كما تشمل المحطة مبنى الكلور، ومبني للورش والصيانة، ومبنى مخازن، مشيراً إلى أن محطة الرفع ستغذى منطقة 2350 فدانا بالمياه اللازمة لحاجة سكان المدينة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.