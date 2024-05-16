أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الخميس 16-5-2024

استقرت أسعار الخضروات اليوم الخميس 16-5-2024 في الأسواق المحلية، وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى حسب الجودة والنوع، وترصد السطور التالية أسعار الخضروات بمختلف أنواعها في الأسواق المحلية، وفق لآخر تحديثات أسعار الخضراوات للجملة.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» أسعار الخضروات اليوم الخميس، وفق أسعار سوق العبور.

أسعار الخضروات اليوم

سجل متوسط سعر كيلو الطماطم 5 جنيهات.

جاء متوسط سعر كيلو البطاطس 11 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو الليمون البلدي 21 جنيها.

سجل متوسط سعر كيلو الملوخية 10 جنيهات.

جاء متوسط سعر كيلو الليمون الأضاليا 4 جنيهات.

بلغ متوسط سعر كيلو الكوسة 8 جنيهات.

سجل متوسط سعر كيلو البصل 8 جنيهات.

جاء متوسط سعر كيلو الباذنجان الرومي 11 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو البطاطا 12 جنيها.

سجل متوسط سعر كيلو الجزر الأصفر 5 جنيهات.

جاء متوسط سعر كيلو السبانخ 10 جنيهات.

بلغ متوسط سعر كيلو الفلفل الرومي 11 جنيها.