«تؤدي للحروق وقد تسبب الوفاة».. 3 علامات تشير إلى قرب انفجار «الكاتيل»

الغلاية من الأجهزة الكهربائية الضرورية في المنزل، لأنها توفر جهدا كبيرا في تسخين المياه لتجهيز المشروبات، إلا أن هناك بعض العلامات، التي قد تشير إلى انفجارها، وتعرض الأشخاص إلى الحروق والإصابات البالغة، التي قد تصل إلى الوفاة، لذا نستعرض بعض النصائح التي يجب الانتباه جيدًا لها، للسيطرة على الكارثة قبل حدوثها.

هناك بعض العلامات التي تشير إلى انفجار غلاية المياه «الكاتيل» بحسب موقع Good Housekeeping، لذا يجب التصرف عند وقوع أي إشارة، بفصل الغلاية تمامًا عن الكهرباء.

سماع أصوات عالية من «الكاتيل»

يعد إصدار أصوات عالية من الغلاية الكهربائية في أثناء تشغيلها، علامة على تراكم الضغط بشكل كبير، أو ارتفاع درجة الحرارة، مما قد يؤدي إلى انفجار قد يحدث، لذا يجب الانتباه جيدًا عند سماع أي صوت، بفصل الغلاية عن الكهرباء، تجنبًا لحدوث أي مشكلة، قد تؤثر على حياة الأشخاص.

تسريب للمياه في أثناء تشغيل الغلاية

حدوث تسريب للمياه في أثناء تشغيل الغلاية، قد يؤدي إلى الانفجار، لذا يجب الانتباه تجنبًا لأي كارثة نتيجة لذلك، حفاظًا على سلامة الشخص، من الحروق والإصابات الكبيرة، التي قد تصل إلى الوفاة.

انخفاض الضغط للغلاية بشكل مفاجئ

يجب أن يكون الضغط للغلاية الكهربائية متوسطًا، أي ليس عاليًا أو منخفضًا بشكل كبير، وفي حالة حدوث تقلبات مفاجئة في الضغط أو درجة الحرارة، يشير ذلك إلى وجود مشكلة داخل النظام، لأن الزيادة أو الانخفاض السريع في درجة الحرارة، يعني اقتراب الانفجار وحدوث كارثة.