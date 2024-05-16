توقيع بروتوكول لتجديد التعاون بين جامعتي بنها ووهان الصينية

وقّع الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتور جانج بنجوين، رئيس جامعة ووهان الصينية، تجديد مذكرة التفاهم بين جامعة بنها وجامعة ووهان، وكذلك اتفاقية جديدة للتبادل الطلابي بين الجامعتين، بمشاركة الوزير المفوض لوتشون شنغ، المستشار التعليمي والعلمي لسفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة.

تجديد مذكرة التفاهم

وأكد رئيس جامعة بنها أن تجديد مذكرة التفاهم يأتي في إطار رؤية واستراتيجية جامعة بنها للانفتاح على الجامعات المرموقة عالميا، وتكوين الشراكات معها بهدف دعم بناء قدرات الطلاب والباحثين وهيئة التدريس بجامعة بنها، وبما يخدم في النهاية جودة المخرجات الأكاديمية والبحثية، مشيرًا إلى أن جامعة ووهان الصينية تعد إحدى الجامعات المرموقة عالميا، موضحا أنه يجري العمل على رفع مستوى الشراكة بين الجامعتين، تمهيدًا لبدء تفعيل الفرع الدولي لجامعة بنها الحكومية بالعبور.

اتفاقية التبادل الطلابي

وقال الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن العلاقة بين جامعتي بنها ووهان تعود إلى عام 2016، حينما تم توقيع أول مذكرة تفاهم بين الجانبين، واتفاقية التبادل الطلابي من شأنها إتاحة منح دراسية ممولة بالكامل من الحكومة الصينية لطلاب وخريجي جامعة بنها لاستكمال دراستهم في جامعة ووهان الصينية.

من جانبه أكد الدكتور حازم عليوة، المدير الأكاديمي لمقر الجامعة بالعبور، أن السفارة الصينية حضرت لقاء المائدة المستديرة بين الطرفين، وتم الاتفاق على رفع درجة التعاون بشكل موسع، بحيث يستفيد أكبر عدد من الطلاب والباحثين من تفعيل هذه الاتفاقية الجديدة.

ووهان الصينية من أفضل 8 جامعات بالصين

يذكر أن جامعة ووهان تعد أحد الجامعات الصينية العملاقة، ومن أفضل 8 جامعات من أصل 700 جامعة على مستوى الصين، وتصنف ضمن أفضل 150 جامعة على مستوى العالم طبقا لتصنيف US-NEWS، و164 عالميا طبقا لتصنيف THE والمركز رقم 194 عالميا طبقا لتصنيف QS، مشيرًا إلى تميز جامعة ووهان في مجال الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد، حيث تمتلك الجامعة 2 قمر صناعي ومعملا يصنف الأول عالميا في هذا المجال.

كما تتميز الجامعة بترتيب متقدم عالميًا في العديد من التخصصات الأخرى، وبحسب تصنيف QS للموضوعات تحتل جامعة ووهان الترتيب 12 في مجال المياه ورقم 17 في الأمراض المعدية ورقم 19 في علوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي ورقم 25 في هندسة الإلكترونيات ورقم 27 في طب الأسنان ورقم 38 في الهندسة المدنية ورقم 41 في الكيمياء وغيرها من التخصصات المتميزة.