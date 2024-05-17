وظائف في مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا.. إليك التفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عدة وظائف بمدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنيا، مشيرة إلى أن التقديم متاح على موقعها الرسمي حتى يوم الاثنين المقبل.

التخصصات المطلوبة بمدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

وأشارت «التعليم» على الموقع الرسمي لها، إلى أن التخصصات المطلوبة بمدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنيا، يجرى التقديم لها من خلال رابط https://tawzef.emis.gov.eg/، وتتمثل فيما يلي:

- معلم مواد تجارية.

- معلم لغة عربية.

- معلم لغة إنجليزية.

- معلم رياضيات إنجليزي «ماث».

شروط الالتحاق بالوظيفة

ووضعت التعليم العديد من الشروط للالتحاق بالوظيفة والتي تمثلت فيما يلي:

- أنّ يكون من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- يفضل خبرة في مجال التخصص لا تقل عن 3 سنوات ولا يزيد السن في أول أكتوبر 2024 عن 55 عامًا.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- اجتياز المقابلة الشخصية والمبنية على اختبارات التخصص.

- أن يكون لديه مؤهل عال مناسب يفضل كلية هندسة أو حاسبات ومعلومات أو الذكاء الاصطناعي أو معلمي Math، والميكانيكا CNC، والميكاترونيك.

- اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية.

- لا يوجد بدل انتقال، ويفضل أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الموجود بها المدرسة.